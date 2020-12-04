Стали известны подробности убийства экс-правоохранителем многодетного отца в Батайске
Расследование убийства 36-летнего батайчанина приобретает новые подробности. На днях были задержаны подозреваемые в жестокой расправе, одним из которых оказался экс-правоохранитель.
Как ранее сообщал Rostov.ru, труп Бориса Г. с множественными травмами нашли на территории воинской базы СКВО 28 ноября. Дома у погибшего многодетного отца обнаружили видеорегистратор, мобильный телефон и служебное удостоверение ФСИН на имя 33-летнего Владимира Рахно. Мужчина стал главным подозреваемым в совершении преступления.
Рахно задержали в Краснодарском крае, сообщает Battime. На допросе он заявил, что убил отца пятерых детей не один - у него был сообщник. Пока правоохранители искали Рахно по всему Югу России, второй преступник преспокойно разгуливал по Батайску.
Выяснились и подробности смерти Бориса. Якобы Рахно задолжал убитому миллион рублей. Когда тот потребовал вернуть долг, мужчина решился на убийство. Заручившись поддержкой приятеля, он приехал к жертве, ударил его по голове лопатой, а после вместе они погрузили тело в машину и вывезли в Батайск. Фрагменты черепа батайчанина нашли в мусорке. Экспертиза подтвердила, что они принадлежали убитому.
Расследование продолжается. О Владимире Рахно известно, что он был помощником одной из районных прокуратур и сотрудником ФСИН. Его сообщник полгода назад освободился из мест лишения свободы.
Большая семья Бориса осталась без кормильца. У него были жена, а также пять детей, младшему из которых был всего месяц.