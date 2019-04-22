Стали известны подробности убийства молодого человека в Шахтах



В городе Шахты расследуется убийство 34-летнего местного жителя Романа Крутикова. Его тело было найдено в лесополосе недалеко от города.



По версии следствия, 17 марта молодой человек выпивал вместе со своим 34-летним другом у него дома. Во время разговора Роман оскорбил девушку, что сильно разозлило приятеля. Тот схватил нож и несколько раз ударил им товарища. Позже эксперты насчитали на шее и теле погибшего не менее девяти ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть следы преступления, шахтинец вывез тело приятеля в лесополосу. Там он закопал труп.



Когда Роман не вернулся домой, родственники забили тревогу. Они обратились в полицию. Вскоре стало известно, что к пропаже молодого человека причастен его приятель. Подозреваемого задержали.

- Будучи допрошенным следователем об обстоятельствах преступления, подозреваемый свою вину признал полностью и указал место сокрытия тела, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



В отношении жителя Шахт возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.