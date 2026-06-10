Стали известны подробности ДТП с опрокинутой на бок «Нивой» в Ростове-на-Дону
Появились подробности жесткого ДТП, в котором «Нива» перевернулась на бок. Авария произошла на пересечении улицы Варфоломеева и переулка Халтуринского в 7 утра.
По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с «Нивой». После столкновения одна из машин перевернулась на бок прямо на тротуар.
В результате аварии различные травмы получили 77-летний водитель «Нивы», 65-летний пассажир внедорожника и 22-летний пассажир «Гранты», сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.