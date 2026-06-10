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Стали известны подробности ДТП с опрокинутой на бок «Нивой» в Ростове-на-Дону

Стали известны подробности ДТП с опрокинутой на бок «Нивой» в Ростове-на-Дону

Появились подробности жесткого ДТП, в котором «Нива» перевернулась на бок. Авария произошла на пересечении улицы Варфоломеева и переулка Халтуринского в 7 утра.

По предварительным данным, 25-летний водитель «Лады Гранты» столкнулся с «Нивой». После столкновения одна из машин перевернулась на бок прямо на тротуар.

В результате аварии различные травмы получили 77-летний водитель «Нивы», 65-летний пассажир внедорожника и 22-летний пассажир «Гранты», сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция РО
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