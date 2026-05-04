Стали известны подробности жесткого ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону

Два пассажира пострадали в массовом ДТП на проспекте Стачки в Ростове. Авария произошла днем 4 мая напротив 92-й школы.По данным региональной Госавтоинспекции, 42-летний водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с «Хавал Джулион», которым управлял 39-летний водитель. Интенсивность столкновения была настолько велика, что «Хавал» отбросило на «Хендэ Солярис», за рулем которого находился 28-летний водитель.Авария вызвала коллапс движения на проспекте Стачки в обоих направлениях, на месте образовалась значительная пробка. Фотографии с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения всех трех автомобилей, оказавшихся втянутыми в ДТП.В результате происшествия пострадали 56-летний пассажир «Киа» и 48-летний пассажир «Хавал». Оба были доставлены в медицинское учреждение с травмами.