На площади 2-й Пятилетки пассажирский автобус врезался в столб

В Ростове городской пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Авария произошла 6 февраля около 17 часов на площади 2-й Пятилетки, сообщает DonDay.ru.У автобуса разбито лобовое стекло и поврежден бампер. Информации о пострадавших пока нет. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП пока неизвестны. Скорее всего, водитель отвлекся на спуске при повороте налево, или же у автобуса отказали тормоза.Из-за ДТП на площади и улице 2-й Пятилетки парализовало движение. Авария отразилась на проезжей ситуации и на других улицах. В частности, пробки появились на Немировича-Данченко и Шеболдаева. Автомобилисты двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Водителям стоит заранее выбрать пути объезда.