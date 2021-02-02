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В Гуково два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В Гуково два человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Два человека пострадали в ДТП с участием гуковского автобуса. Авария случилась днем 4 февраля с общественным транспортом сообщением «Гуковская» – «Антрацит» – «Ростовская».

По предварительной информации, водитель ПАЗика отвлекся и не справился с управлением. Он выехал с дороги и врезался в дерево. В результате травмы получили две пассажирки автобуса - 65-летняя женщина и 17-летняя девушка. Их доставили в больницу.

Еще несколько человек также пострадали, но им помощь оказали на месте.

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