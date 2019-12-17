Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стали известны подробности смертельного ДТП на Дону со школьным автобусом

Стали известны подробности смертельного ДТП на Дону со школьным автобусом
Стали известны подробности аварии со школьным автобусом на трассе в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 19 декабря на 54-м километре автодороги Шахты - Цимлянск.

Как ранее сообщалось, 38-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в школьный автобус. В салоне автобуса на тот момент находились 12 детей.

- В результате аварии водитель отечественного авто погиб, а его 24-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Среди школьников погибших и пострадавших нет.

На месте продолжают работать правоохранители.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.