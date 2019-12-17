Стали известны подробности смертельного ДТП на Дону со школьным автобусом



Стали известны подробности аварии со школьным автобусом на трассе в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 19 декабря на 54-м километре автодороги Шахты - Цимлянск.



Как ранее сообщалось, 38-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением и врезался в школьный автобус. В салоне автобуса на тот момент находились 12 детей.



- В результате аварии водитель отечественного авто погиб, а его 24-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Среди школьников погибших и пострадавших нет.



На месте продолжают работать правоохранители.