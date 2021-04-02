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Стали известны подробности аварии с иномаркой врезавшейся в ЮФУ

Стали известны подробности аварии с иномаркой врезавшейся в ЮФУ

Стали известны подробности ДТП с иномаркой, врезавшейся в ЮФУ. Автомобиль оказался на тротуаре из-за столкновения с другим транспортным средством.

Как выяснилось, за рулем «Киа Рио» оказался 30-летний мужчина , который двигался по правилам дорожного движения, а вот 33-летний водитель «Фольцвагена Тигуан» пролетел по Большой Садовой в сторону Халтуринского переулка на красный свет светофора, из-за чего врезался в иномарку.

От сильного удара «Рио» отбросило на тротуар прямо в здание учебного заведения. Чудом в аварии никто не пострадал, за исключением самих авто.

- По факту ДТП проводится проверка, для выяснения всех обстоятельств –сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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