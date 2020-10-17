Стала известна личность мужчины, изнасиловавшего в Ростове консьержку
Суд Октябрьского района Ростовской области 18 октября избрал меру пресечения 35-летнему злоумышленнику, который подозревается в изнасиловании пожилой консьержки. Мужчина проведет в заключении под стражей два месяца, сообщает DonDay.ru.
Как сообщалось ранее, происшествие случилось в доме № 118/260 по переулку Семашко в ночь на 16 октября. Зайдя в подъезд, злоумышленник направился к дежурившей женщине. Он схватил ее и потребовал вступить с ним в половой контакт, угрожая расправой в случае неповиновения. Перепугавшись, 67-летняя пенсионерка выполнила требования насильника. После полового акта мужчина сбежал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование», каждая из которых предусматривает лишение свободы до шести лет.