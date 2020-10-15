В донской столице 35-летний мужчина подозревается в изнасиловании женщины-консьержа
В Ростове 35-летний мужчина задержан по подозрению в изнасиловании пенсионерки. Происшествие случилось в ночь на 16 октября в холле дома № 118/260 в переулке Семашко, сообщает DonDay.ru.
В ту ночь злоумышленник зашел в подъезд и направился к дежурившей 67-летней женщине. Он пригрозил пенсионерке расправой и потребовал, чтобы та вступила с ним в половую связь. Испуганная ростовчанка выполнила все требования подонка. Получив желаемое, мужчина сбежал. В скором времени его арестовали.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование», - приводит DonDay.ru слова источника.