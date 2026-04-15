Средства ПВО уничтожили БПЛА над Ростовской областью
Средства ПВО уничтожили БПЛА над Ростовской областью. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Атаку с воздуха перехватили в ночь на 15 апреля с 20:00 до 7:00.

Всего над регионами страны было уничтожено 85 беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, атаку БПЛА отразили в городе Каменске-Шахтинском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.
Фото: Дондей
