Средства ПВО уничтожили БПЛА над Ростовской областью. Об этом проинформировали в Минобороны России.Атаку с воздуха перехватили в ночь на 15 апреля с 20:00 до 7:00.Всего над регионами страны было уничтожено 85 беспилотников. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как сообщал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, атаку БПЛА отразили в городе Каменске-Шахтинском. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.