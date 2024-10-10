Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Василий Голубев: В Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

Василий Голубев: В Ростовской области уничтожили 10 беспилотников
Губернатор Василий Голубев сообщил о сбитых в Ростовской области беспилотниках. Об этом глава региона рассказал в соцсетях.

- Всего за ночь в Ростовской области уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, - сообщил Василий Голубев.

Кроме того, два БПЛА были перехвачены в Миллеровском и Каменском районах.

Напомним, ранее над акваторией Азовского моря сбили 13 и 10 – в донском регионе. Из-за падения обломков загорелась растительность в Кагальницком районе. Пожар оперативно потушили.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.