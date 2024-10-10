Василий Голубев: В Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

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Губернатор Василий Голубев сообщил о сбитых в Ростовской области беспилотниках. Об этом глава региона рассказал в соцсетях.- Всего за ночь в Ростовской области уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 10 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, - сообщил Василий Голубев.Кроме того, два БПЛА были перехвачены в Миллеровском и Каменском районах.Напомним, ранее над акваторией Азовского моря сбили 13 и 10 – в донском регионе. Из-за падения обломков загорелась растительность в Кагальницком районе. Пожар оперативно потушили.