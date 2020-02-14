Спустя три месяца пропавшего в Новочеркасске мужчину нашли мёртвым



Мёртвым нашли пропавшего в Новочеркасске мужчину. Александра Новикова разыскивали более трёх месяцев. Его тело смогли опознать только 13 февраля.



Пенсионер пропал 3 ноября. Он вышел из дома на улице Грушевской и не вернулся обратно. Розыском 67-летнего местного жителя занимались полицейские и волонтёры.



По данным следственного комитета, Новикова обнаружили вскоре после пропажи. Он находился на улице и был в сильном алкогольном опьянении. Мужчина явно чувствовал себя плохо, и прохожие вызвали скорую помощь. В больницу пенсионер умер от алкогольного отравления.



Тело отправили в морг. Там его опознали полицейские, которые распространяли ориентировки на розыск. Затем личность Александра подтвердили и его родные.