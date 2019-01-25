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Труп 23-летнего молодого человека нашли в Ростовской области

Труп 23-летнего молодого человека нашли в Ростовской области
Тело 23-летнего молодого человека нашли возле дома в Ростовской области. Происшествие случилось 28 января в Волгодонске.

По предварительной информации, труп Вячеслава К. нашли местные жители возле дома на улице Кошевого. Прибывшие медики констатировали его смерть, а правоохранители не обнаружили признаков насилия на его теле.

Предположительно, смерть наступила после падения с высоты. Что стало причиной трагедии, а также все обстоятельства гибели Вячеслава установят в ходе проверки.

Известно, что молодой человек вел обычную жизнь, после школы пошел в армию, а по возвращении мало чем отличался от обычной молодежи.

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