Солдат из Ростовской области сбежал из воинской части в Саратове

В Саратове из воинской части сбежал срочник из Ростовской области. О местонахождении 19-летнего Вячеслава Орлова нет информации около недели.Как рассказал сотрудник воинской части Максим К. (прим. ред. – имя изменено по просьбе собеседника), солдат сбежал из воинской части 13 октября. Найти Вячеслава самостоятельно руководству части не удалось, поэтому парень был объявлен в федеральный розыск. Возможно, он отправился на родину, в Ростовскую область.Известно, что Вячеслава призвали на службу в ноябре 2019 года из города Гуково. Отдавать долг Родине парня направили в Саратов, за 600 километров от дома. Причина его побега за месяц до окончания срочной службы до сих пор не известна. За самовольное оставление части или места службы рядовому грозит от полугода до пяти лет ареста.На вид парню – 19-20 лет, рост – 174 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серые, телосложение худощавое. В день исчезновения он был одет в военную форму, при себе у него ничего не было.Если вам что-либо известно о местонахождении рядового Вячеслава Орлова, просьба позвонить по телефону: 8-962-616-61-11.