Скончалась девушка, которой оторвало ногу при ДТП в Ростовской области



В Ростовской области умерла девушка, которая серьёзно пострадала при ДТП в Ростовской области. Ирина Д. (имя изменено) скончалась 6 июня в больнице.



Авария случилась в хуторе Николаевском Кагальницкого района 4 июня. Как рассказали в отделе пропаганды донского УГИБДД, 15-летняя девочка без спроса взяла у матери мопед. Она ехала по улице Почтовой, когда в районе дома № 8 потеряла управление. Ирина врезалась в отбойник, в результате чего получила серьёзные травмы: несчастной оторвало ногу, также у неё диагностировали сочетанную травму головы.



Потерпевшую с большой кровопотерей доставили в медицинское учреждение. Увы, несмотря на старания врачей, она умерла спустя двое суток. Её друзья выражают слова скорби на своих страничках в социальной сети. Они вспоминают её как светлого и весёлого человека.