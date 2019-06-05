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Скончалась девушка, которой оторвало ногу при ДТП в Ростовской области

Скончалась девушка, которой оторвало ногу при ДТП в Ростовской области
В Ростовской области умерла девушка, которая серьёзно пострадала при ДТП в Ростовской области. Ирина Д. (имя изменено) скончалась 6 июня в больнице.

Авария случилась в хуторе Николаевском Кагальницкого района 4 июня. Как рассказали в отделе пропаганды донского УГИБДД, 15-летняя девочка без спроса взяла у матери мопед. Она ехала по улице Почтовой, когда в районе дома № 8 потеряла управление. Ирина врезалась в отбойник, в результате чего получила серьёзные травмы: несчастной оторвало ногу, также у неё диагностировали сочетанную травму головы.

Потерпевшую с большой кровопотерей доставили в медицинское учреждение. Увы, несмотря на старания врачей, она умерла спустя двое суток. Её друзья выражают слова скорби на своих страничках в социальной сети. Они вспоминают её как светлого и весёлого человека.

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