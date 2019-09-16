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В Ростовской области девочка-подросток умерла, выпив неизвестный препарат

В Ростовской области девочка-подросток умерла, выпив неизвестный препарат
В Ростовской области школьница скончалась, отравившись неизвестным веществом. Препарат вызвал эпилептический припадок, вследствие чего 15-летняя девочка скончалась. Происшествие случилось в Волгодонске 8 сентября, сообщает издание DonDay.ru.

По предварительным данным, Дарина (прим. - имя изменено) приняла неизвестное вещество. Практически сразу ей стало плохо, начались судороги. От эпилептического припадка школьница, к несчастью, умерла, несмотря на старания медиков её спасти.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства смерти подростка.

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