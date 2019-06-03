Девочке оторвало ногу в результате ДТП на скутере в Ростовской области



В Милютинском районе Ростовской области при ДТП серьёзно пострадала девочка-подросток. Ужасный случай произошёл 4 июня в хуторе Николаевском.



Как рассказала мать потерпевшей, она для себя купила мопед. Её 15-летняя дочка без спроса взяла транспорт и отправилась кататься. Двигаясь по улице Почтовой, она потеряла управление и врезалась в отбойник возле дома № 8.



- В результате происшествия девочка получила серьёзные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Несчастной оторвало левую ногу, также у неё диагностировали сочетанную травму головы. Подростка в срочном порядке доставили в больницу.

