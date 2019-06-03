Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девочке оторвало ногу в результате ДТП на скутере в Ростовской области

Девочке оторвало ногу в результате ДТП на скутере в Ростовской области
В Милютинском районе Ростовской области при ДТП серьёзно пострадала девочка-подросток. Ужасный случай произошёл 4 июня в хуторе Николаевском.

Как рассказала мать потерпевшей, она для себя купила мопед. Её 15-летняя дочка без спроса взяла транспорт и отправилась кататься. Двигаясь по улице Почтовой, она потеряла управление и врезалась в отбойник возле дома № 8.

- В результате происшествия девочка получила серьёзные травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастной оторвало левую ногу, также у неё диагностировали сочетанную травму головы. Подростка в срочном порядке доставили в больницу.
Девочке оторвало ногу в результате ДТП на скутере в Ростовской области

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.