Силы ПВО сбили три беспилотника в Ростовской области

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Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на территории Ростовской области. Дроны были уничтожены в районе города Каменска-Шахтинского 21 января.Первые звуки взрывов послышались около 21:30. Их слышали сразу в нескольких населенных пунктах Каменского района. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил об атаке на регион.- По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу, - отметил Юрий Слюсарь.