Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Силы ПВО сбили три беспилотника в Ростовской области

Силы ПВО сбили три беспилотника в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на территории Ростовской области. Дроны были уничтожены в районе города Каменска-Шахтинского 21 января.

Первые звуки взрывов послышались около 21:30. Их слышали сразу в нескольких населенных пунктах Каменского района. Позже врио губернатора Ростовской области сообщил об атаке на регион.

- По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала. Военные продолжают работу, - отметил Юрий Слюсарь.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.