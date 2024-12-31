Силами ПВО было уничтожено два беспилотника над Ростовской областью 31 декабря
В Ростовской области силами противовоздушной обороны были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы донского региона Юрий Слюсарь.
31 декабря около полудня вблизи Новошахтинска были обнаружены и уничтожены несколько дронов.
— По предварительным данным, жертв и разрушений на земле не зафиксировано, — отметил Юрий Слюсарь.
Ранним утром в небе над Ростовской областью уже был сбит один беспилотник.