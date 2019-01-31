Серьезная авария на проспекте Стачки в Ростове спровоцировала огромную пробку



Серьезная авария на проспекте Стачки в Ростове спровоцировала огромную пробку. ДТП произошло 2 февраля около 13 часов.



По словам свидетелей аварии, в районе переходного моста столкнулись «Фольксваген Пассат», «Фольксваген Туарег» и «Тойота Камри». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.



Из-за массовой аварии на проспекте Стачки образовался почти километровый дорожный затор. В районе участка проезжей части, где столкнулись легковушки, машины движутся со средней скоростью около 5 километров в час.

