Семь лет тюрьмы получил ростовчанин за убийство приятеля



В Ростове вынесли приговор мужчине, забившему до смерти приятеля. Решение выносил Октябрьский районный суд донской столицы.



Известно, что компания мужчин отмечала Новый 2019 год в кафе. После они продолжили у одного из друзей дома. Там между двумя приятелями возникла ссора. Дело дошло до драки. Один из них повалил оппонента и буквально прыгал на нем. Когда мужчин разняли, было не до праздника.



На следующий день потерпевший от полученных травм скончался. Его друг стал фигурантом уголовного дела.



Суд вынес ему решение о заключении в виде 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.