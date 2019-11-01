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Семь лет тюрьмы получил ростовчанин за убийство приятеля

Семь лет тюрьмы получил ростовчанин за убийство приятеля
В Ростове вынесли приговор мужчине, забившему до смерти приятеля. Решение выносил Октябрьский районный суд донской столицы.

Известно, что компания мужчин отмечала Новый 2019 год в кафе. После они продолжили у одного из друзей дома. Там между двумя приятелями возникла ссора. Дело дошло до драки. Один из них повалил оппонента и буквально прыгал на нем. Когда мужчин разняли, было не до праздника.

На следующий день потерпевший от полученных травм скончался. Его друг стал фигурантом уголовного дела.

Суд вынес ему решение о заключении в виде 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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