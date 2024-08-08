Рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Ростовской области
В Ростовской области парень едва не погиб во время рыбалки. ЧП случилось в Пролетарском районе 7 августа.
Житель города Пролетарска отправился порыбачить к хутору Первомайскому. Он поставил резиновую лодку на воду, сложил снасти и отплыл от берега по реке Маныч.
Посреди водоема парень почувствовал, что давление в плавсредстве снижается. Лодка сдувалась прямо под ним, уходя под воду.
К счастью, на берегу были люди, которые увидели тонувшего рыбака. Они вызвали спасателей. Те подоспели на катере как раз вовремя. Рыболов уже оказался в реке, рядом со спущенной лодкой. Парня вытащили из воды и доставили на сушу.
— Молодой человек отказался от медицинской помощи, — заявили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области.