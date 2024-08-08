Рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Ростовской области

Фото: ДПЧС РО.

В Ростовской области парень едва не погиб во время рыбалки. ЧП случилось в Пролетарском районе 7 августа.Житель города Пролетарска отправился порыбачить к хутору Первомайскому. Он поставил резиновую лодку на воду, сложил снасти и отплыл от берега по реке Маныч.Посреди водоема парень почувствовал, что давление в плавсредстве снижается. Лодка сдувалась прямо под ним, уходя под воду.К счастью, на берегу были люди, которые увидели тонувшего рыбака. Они вызвали спасателей. Те подоспели на катере как раз вовремя. Рыболов уже оказался в реке, рядом со спущенной лодкой. Парня вытащили из воды и доставили на сушу.— Молодой человек отказался от медицинской помощи, — заявили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области.