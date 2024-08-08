Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Ростовской области

Рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Ростовской области
В Ростовской области парень едва не погиб во время рыбалки. ЧП случилось в Пролетарском районе 7 августа.

Житель города Пролетарска отправился порыбачить к хутору Первомайскому. Он поставил резиновую лодку на воду, сложил снасти и отплыл от берега по реке Маныч.

Посреди водоема парень почувствовал, что давление в плавсредстве снижается. Лодка сдувалась прямо под ним, уходя под воду.

К счастью, на берегу были люди, которые увидели тонувшего рыбака. Они вызвали спасателей. Те подоспели на катере как раз вовремя. Рыболов уже оказался в реке, рядом со спущенной лодкой. Парня вытащили из воды и доставили на сушу.

— Молодой человек отказался от медицинской помощи, — заявили в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области.
Фото: ДПЧС РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.