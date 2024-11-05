Рыбак на лодке застрял в камышах в Ростовской области

Фото: Анастасия Калдурова

В Ростовской области рыбак на моторной лодке застрял в камышах. Инцидент произошел ночью 5 ноября рядом с хутором Узяк в Азовском районе.Молодой человек отплыл от берега, чтобы наловить рыбы в местной реке. В какой-то момент сильный ветер подхватил маломерное судно и унес его в камыши. Когда рыбак не смог завести мотор, пришлось вызвать спасателей.- Рыбака взяли на борт спасательного катера, а плавсредство отбуксировали в соседний хутор, ближе к месту жительства судоводителя, — рассказала старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.