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В Ростовской области дедушка на лодке застрял посреди реки во время рыбалки

В Ростовской области дедушка на лодке застрял посреди реки во время рыбалки
В Азовском районе Ростовской области рыбак едва не погиб, застряв посреди реки на лодке. Инцидент случился вечером 11 января в протоке реки Дон.

В тот день 70-летний мужчина отправился рыбачить недалеко от хутора Петровского. Он достал снасти, сел в лодку и отплыл от берега. Через некоторое время вода покрылась коркой льда. Дедушка пытался выбраться из ледяного плена, но плавсредство практически не двигалось с места.

К счастью, у пенсионера был с собой телефон. Он позвонил в службу спасения. Прибывшие специалисты подоспели как раз вовремя — рыбак за малым не перевернулся.

— Пострадавшего взяли на борт, а его лодку — на буксир и доставили на лодочную станцию, расположенную в хуторе Узяк Азовского района, — рассказала старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

От медпомощи дедушка отказался.
Фото/видео: Анастасия Калдурова.
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