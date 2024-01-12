В Ростовской области дедушка на лодке застрял посреди реки во время рыбалки

Фото/видео: Анастасия Калдурова.

В Азовском районе Ростовской области рыбак едва не погиб, застряв посреди реки на лодке. Инцидент случился вечером 11 января в протоке реки Дон.В тот день 70-летний мужчина отправился рыбачить недалеко от хутора Петровского. Он достал снасти, сел в лодку и отплыл от берега. Через некоторое время вода покрылась коркой льда. Дедушка пытался выбраться из ледяного плена, но плавсредство практически не двигалось с места.К счастью, у пенсионера был с собой телефон. Он позвонил в службу спасения. Прибывшие специалисты подоспели как раз вовремя — рыбак за малым не перевернулся.— Пострадавшего взяли на борт, а его лодку — на буксир и доставили на лодочную станцию, расположенную в хуторе Узяк Азовского района, — рассказала старший помощник Ростовской областной спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.От медпомощи дедушка отказался.