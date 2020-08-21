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Ростовский областной суд вынес приговор предпринимателям, заказавшим убийство конкурента

Ростовский областной суд вынес приговор предпринимателям, заказавшим убийство конкурента
В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум предпринимателям, заказавшим убийство конкурента. Решение вынесли 24 августа в Ростовском областном суде.

По данным следствия, в 2017 году предприниматель из Белой Калитвы стал жертвой заказного убийства. По подозрению были задержаны его знакомые, Владимир Борисенко и Руслан Джафаров. Они заказали убийство конкурента, заплатив исполнителю и предоставив ему оружие.

Когда убийца был найден, нашли и заказчиков.

- Приговором суда Борисенко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, а Джафарову 13 лет лишения свободы, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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