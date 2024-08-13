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Ростовчанин устроил ДТП, в котором опрокинулся грузовик со свиньями

Ростовчанин устроил ДТП, в котором опрокинулся грузовик со свиньями
В Воронежской области произошло ДТП с участием водителя из Ростова-на-Дону. Авария случилась 12 августа около 13:30 под городом Павловском.

По предварительным данным, 52-летний мужчина на «Мерседесе Бенц Акрос» перевозил свиней. Во время кругового движения машина не устояла на колесах. Фура завалилась на правый бок и протаранила отбойник. На трассу из контейнера выбежали животные.

В ГУ МВД по Воронежской области заявили, что ростовчанин в ДТП не пострадал.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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