Ростовчанин устроил ДТП, в котором опрокинулся грузовик со свиньями

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области произошло ДТП с участием водителя из Ростова-на-Дону. Авария случилась 12 августа около 13:30 под городом Павловском.По предварительным данным, 52-летний мужчина на «Мерседесе Бенц Акрос» перевозил свиней. Во время кругового движения машина не устояла на колесах. Фура завалилась на правый бок и протаранила отбойник. На трассу из контейнера выбежали животные.В ГУ МВД по Воронежской области заявили, что ростовчанин в ДТП не пострадал.