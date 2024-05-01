Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик

На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик
На трассе под Ростовом-на-Дону произошло ДТП с КамАЗом. Авария случилась 1 мая около 14:00.

Водитель грузовика ехал по Западному шоссе в Батайске. Во время поворота в сторону поселка Койсуг (Азовский район) транспорт занесло. Многотонную машину не удержали на колесах, и она завалилась на правый бок.

После ДТП на участке образовалась пробка. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

— Транспортное средство получило механические повреждения, — сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.