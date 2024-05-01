На трассе под Ростовом опрокинулся грузовик

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе под Ростовом-на-Дону произошло ДТП с КамАЗом. Авария случилась 1 мая около 14:00.Водитель грузовика ехал по Западному шоссе в Батайске. Во время поворота в сторону поселка Койсуг (Азовский район) транспорт занесло. Многотонную машину не удержали на колесах, и она завалилась на правый бок.После ДТП на участке образовалась пробка. К счастью, в происшествии никто не пострадал.— Транспортное средство получило механические повреждения, — сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.