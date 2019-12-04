На трассе М-4 «Дон» в столкновении ВАЗа с грузовиком погибли два человека



В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» в результате столкновения ВАЗа с грузовиком, которым управлял ростовчанин, погибли два человека.



ДТП произошло на 597-м километре автодороги около восьми часов вечера 5 декабря. По предварительным данным, 50-летний житель Воронежской области за рулём «ВАЗ-2107», двигаясь со стороны Ростова, выехал на встречную полосу. Там легковушка «лоб в лоб» столкнулась с фурой «Мерседес Бенц Акрос».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «ВАЗ-2107», 53-летняя женщина, от полученных травм скончались на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



40-летний житель Ростова, управлявший большегрузом, не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливают все обстоятельства происшествия.

