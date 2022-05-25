На трассе М-4 «Дон» фура влетела в отбойник из-за столкновения с микроавтобусом

Фото: УГИБДД по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» случилась авария с участием микроавтобуса и грузовика. ДТП случилось утром 27 мая.По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Вито» проезжал садовое товарищество «Речник». Когда он начал перестраиваться, не смог рассчитать дистанцию в потоке машин. В результате микроавтобус влетел в грузовик «МАН-1932». За рулем фуры находился 49-летний мужчина. От удара МАН отбросило в металлическое ограждение. Детали от обеих машин зацепили проезжавший «Рено Сандеро» под управлением 29-летнего парня.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Однако автомобили получили механические повреждения.