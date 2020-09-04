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Ростовчанин убил своего сына в день рождения внука

Ростовчанин убил своего сына в день рождения внука
В Ростове-на-Дону мужчина зарезал ножом своего сына во время празднования дня рождения внука. Происшествие случилось 5 сентября в одной из квартир города в Железнодорожном районе.

Семейство отмечало день рождения внука, когда дедушка стал скандалить со своим сыном. Слово за слово, и конфликт перерос в поножовщину. В пылу злости мужчина схватил со стола нож и вонзил его в шею 32-летнего сына. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Испуганные родственники вызвали полицию, которая задержала 58-летнего подозреваемого.

- В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Если вину ростовчанина докажут, ему грозит от восьми лет лишения свободы.

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