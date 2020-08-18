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В Ростове 31-летнего мужчину зарезали ножом

В Ростове 31-летнего мужчину зарезали ножом
В Ростове 31-летнего мужчину зарезали ножом. Происшествие случилось 18 августа на улице Проселочной.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, 31-летний горожанин выпивал с мужчиной без определенного места жительства. Слово за слово, мужчины повздорили. В ходе конфликта собутыльник нанес приятелю множественные удары ножом в разные части тела. Ростовчанин от полученных травм скончался на месте.

- В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, - добавили в ведомстве. - Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если вину арестованного докажут, ему грозит от восьми лет лишения свободы.

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