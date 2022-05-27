Ростовчанин лишился более 2 миллионов рублей после разговора с телефонным мошенником

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Житель Ростова лишился 2 миллионов 300 тысяч рублей после разговора с телефонным мошенником. Со счета 69-летнего горожанина пропала крупная сумма денег, когда он согласился на заработок в сети Интернет за счет вложения денег в проведение валютных операций.Пожилому ростовчанину голос на том конце трубки обещал максимальную выгоду и высокую прибыль. Чтобы инвестировать и покупать акции на бирже, ему было необходимо открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Удивительно, что житель Ростова проявил столь поразительную наивность. По всей видимости, звонивший обладал особым даром убеждения, раз смог парализовать волю и разум пенсионера.Когда мужчина совершил ряд предложенных действий, ему пришло сообщение об оформлении брокерского счета и списании 2 300 000 рублей. После этого ростовчанин обратился в полицию.В ГУ МВД по Ростовской области отметили что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".