Фото: РСЧС

В Ростовской области днем 26 декабря объявили режим беспилотной опасности. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло около 12:30.Жителям порекомендовали уйти с улицы, зайти в помещения, а также отойти подальше от окон.Напомним, последний раз беспилотную опасность в Ростовской области объявляли вечером 25 декабря. Режим был снят утром следующего дня. За это время над Ростовской областью уничтожили 23 дрона. Атака с воздуха была отражена в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. К счастью, никто из людей в происшествии не пострадали. Информация о последствиях на земле не сообщалась.