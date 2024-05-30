Разыскиваемого на Дону 47-летнего мужчину нашли мертвым

Фото: Лиза Алерт

Разыскиваемого в Ростовской области 47-летнего мужчину нашли мертвым. Поиски Владимира Брежнева длились почти два месяца.Связь с мужчиной оборвалась 4 апреля. Предположительно, он находился в дороге из Москвы в донской регион. Спустя время родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.Только 30 мая добровольцы сообщили, что Владимира Брежнева обнаружили мертвым. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.