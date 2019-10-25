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Пропавшую на Дону женщину нашли мёртвой спустя полтора месяца поисков

Пропавшую на Дону женщину нашли мёртвой спустя полтора месяца поисков
Спустя полтора месяца поисков пропавшую в Ростовской области женщину нашли мёртвой. О том, что 38-летняя Инна Марусян скончалась, стало известно 29 октября.

Она пропала в Батайске 15 сентября. Родственники, сообщая информацию о поиске, рассказали, что она может находиться в любом районе Ростовской области. Было известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи. В поисках Инны участвовали полицейские, участники поискового отряда «Лиза Алерт Юг» и волонтёры.

К несчастью, им не удалось найти Марусян живой. Спустя полтора месяца стало известно, что батайчанку обнаружили мёртвой. В следственном управлении сообщили, что смерть женщины не была насильственной. Пока не известно, при каких обстоятельствах она скончалась.

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