Пропавшую на Дону женщину нашли мёртвой спустя полтора месяца поисков



Спустя полтора месяца поисков пропавшую в Ростовской области женщину нашли мёртвой. О том, что 38-летняя Инна Марусян скончалась, стало известно 29 октября.



Она пропала в Батайске 15 сентября. Родственники, сообщая информацию о поиске, рассказали, что она может находиться в любом районе Ростовской области. Было известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи. В поисках Инны участвовали полицейские, участники поискового отряда «Лиза Алерт Юг» и волонтёры.



К несчастью, им не удалось найти Марусян живой. Спустя полтора месяца стало известно, что батайчанку обнаружили мёртвой. В следственном управлении сообщили, что смерть женщины не была насильственной. Пока не известно, при каких обстоятельствах она скончалась.