Пропавшую без вести жительницу Белгорода разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают пропавшую в Белгороде женщину. О том, где находится 47-летняя Софья Оглы, ничего не известно две недели.



Связь с женщиной была потеряна 8 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». По имеющейся информации, она могла отправиться в Ростовскую область, а именно - в Новочеркасск.



Волонтёры распространили фотографию и приметы пропавшей. Её рост - около 165 сантиметров, телосложение среднее. У женщины длинные тёмные волосы. Когда её видели в последний раз, на ней были коричневая кофта «под норку», длинная тёмно-синяя юбка, на ногах - чёрные сапоги. С собой у пропавшей имелись чёрная женская сумочка и спортивная красная сумка.



Всех, кто видел Софью Оглы или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.