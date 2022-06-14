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Пропавшая в Таганроге пожилая женщина найдена живой

Пропавшая в Таганроге пожилая женщина найдена живой
Живой нашли пропавшую в Таганроге пожилую женщину. О местонахождении Татьяны Логвиновской не было информации больше суток.

Ранее Rostov.ru сообщал, что женщина пропала 12 июня на улице Ломоносова. Из дома она ушла в одном халате и тапочках. Родственники испугались, что с ней могло что-то случиться. Они обошли все окрестности, но нигде ее не нашли. В отчаянии они обратились за помощью в поисках к волонтерам.

Только спустя сутки пенсионерку нашли живой. Где она была все это время, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт.
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