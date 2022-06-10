В Таганроге разыскивают пропавшую 65-летнюю женщину

Фото: Лиза Алерт.

В Таганроге без вести пропала 65-летняя женщина. О местонахождении Татьяны Логвиновской (Кудриной) нет информации больше суток.Как стало известно, женщина проживает на улице Ломоносова. Он ушла из дома 12 июня, и с тех пор не выходит на связь. Родственники попытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались безуспешными. Тогда родные объявили женщину в розыск.На вид ей - около 65 лет, рост - 165 сантиметров, у неё худощавое телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Из дома она ушла в халате и тапочках.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.