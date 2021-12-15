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Пропавшая в Ростовской области пенсионерка замерзла насмерть возле кладбища

Пропавшая в Ростовской области пенсионерка замерзла насмерть возле кладбища
В Ростовской области нашли тело женщины, пропавшая накануне. Труп обнаружили рядом с кладбищем на окраине станицы Вешенской.

69-летняя Ольга Зверева ушла из дома 14 декабря. Когда бабушка не вернулась к вечеру, родные забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

Через пару дней, 16 числа, тело женщины нашли на пустыре. По информации DonDay.ru, пенсионерка замерзла насмерть. Следов насильственной смерти не обнаружили. В доме умершей родственники нашли письмо, в котором Ольга просила прощения у всех знакомых. Перед гибелью она приходила на могилу сына. Женщина положила цветы и направилась в сторону пустыря.
Фото: «Лиза Алерт Юг».
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