В Ростове и. о. замглавы по социальным вопросам назначен Андрей Косенко. Об этом свидетельствует информация с сайта городской администрации.Андрей Косенко начал свою деятельность в городской администрации с января 2026 года. Он занимал пост замглавы по внутренней политике. Ранее он на протяжении нескольких лет занимал должность главы администрации Железнодорожного района.До назначения Косенко и. о. должность замглавы по социальным вопросам заняла Виктория Чернышова. Чиновница покинула пост в связи с переходом на другую работу. Как ранее писали СМИ, Чернышова займет должность регионального министра образования. Тем более что недавно этот пост покинула Тамара Шевченко, которая была назначена уполномоченным по правам ребенка.