В Ростовской области в районе кладбища найден труп пропавшей 49-летней женщины

В Ростовской области пропавшая 49-летняя женщина найдена мертвой. Труп жительницы Новошахтинска Ирины Ивановой нашли около полудня 23 января.По информации собственного источника Rostov.ru, тело женщины нашли недалеко от кладбища на улице Бехтерева. Предварительно, на ее теле не обнаружено следов насильственной смерти.Женщина считалась без вести пропавшей. 17 января она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Когда не вернулась, родственники забили тревогу. Они сообщили об исчезновении Ирины в полицию. Позже к поискам подключились местные волонтеры. Несмотря на масштабную поисковую операцию, найти женщину живой не удалось.Родственники уже опознали Ирину. Сейчас выясняются все обстоятельства ее смерти.