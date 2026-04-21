В Ростовской области с начала 2026 года обнаружили 26 взрывоопасных предметов. Об этом свидетельствуют данные с сайта правительства.По данным региональных властей, больше всего находок было обнаружено в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксайском, Неклиновском и Тацинском районах.Как отметили специалисты, военные действия на территории региона завершились в конце августа 1943 года. Но до сих пор в Ростовской области находят мины, авиабомбы, оружие и технику. Каждый год в рамках акций памяти донские поисковые группы изучают архивные материалы и проводят раскопки на местах, где ранее не были обнаружены захоронения советских воинов, офицеров и мирных жителей, ставших жертвами немецко-фашистской оккупации.Напомним, в 2025 году на территории Ростовской области обнаружено и обезврежено 432 взрывоопасных предмета.