Убили и закопали: в Ростовской области нашли труп пропавшей женщины
В Ростовской области пропавшую 31-летнюю женщину нашли убитой. Оксану Левченко из поселка Зимовники Зимовниковского района разыскивали 10 дней.
Женщина пропала 1 января. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.
По информации DonDay.ru, 10 января тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили закопанным недалеко от дома, возле мусорных баков.
В убийстве подозревают мужа Оксаны, которого нашли повешенным дома.
У супругов остались трое детей. Они временно находятся в специализированном центре для несовершеннолетних.