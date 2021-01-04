Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Убили и закопали: в Ростовской области нашли труп пропавшей женщины

Убили и закопали: в Ростовской области нашли труп пропавшей женщины
В Ростовской области пропавшую 31-летнюю женщину нашли убитой. Оксану Левченко из поселка Зимовники Зимовниковского района разыскивали 10 дней.

Женщина пропала 1 января. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

По информации DonDay.ru, 10 января тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили закопанным недалеко от дома, возле мусорных баков.

В убийстве подозревают мужа Оксаны, которого нашли повешенным дома.

У супругов остались трое детей. Они временно находятся в специализированном центре для несовершеннолетних.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.