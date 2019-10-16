Пропавшую в Ростовской области 82-летнюю женщину нашли живой



Живой нашли пропавшую в Ростовской области пенсионерку. Об этом стало известно утром 18 октября. Валентину Осыкину разыскивали в Новочеркасске. Её не было дома трое суток. Ориентировка на розыск 82-летней женщины появилась вечером 17 октября. Сообщалось, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.



В течение ночи волонтёры и полицейские прочёсывали улицы и окрестности города. Наконец, как сообщили члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг», о местонахождении Валентины Петровны сообщили местные жители. Женщина оказалась жива и невредима. Сейчас она находится вместе с членами семьи.