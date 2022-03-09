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Прокурор Аксайского района направился на место пожара, в котором погибли двое детей

Прокурор Аксайского района направился на место пожара, в котором погибли двое детей
Прокурор Аксайского района Ростовской области Роман Коломойцев выехал на место пожара, в котором погибли 11-летний мальчик и его 7-летняя сестра.

Трагедия произошла 10 марта около 17:30 в ДНТ «Ростсельмашевец-2». При пожаре в доме №104 на улице Богураевской смертельные ожоги получили двое несовершеннолетних, которые находились дома одни.

Прокуратура Ростовской области проверяет причины, обстоятельства и условия случившегося. Также сотрудникам надзорного ведомства предстоит выяснить, как полно родители и учреждения системы профилактики выполняли свои обязанности. Ход процессуальной проверки СУ СКР по региону – на контроле прокуратуры.
Фото: Прокуратура Ростовской области
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