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Под Ростовом двое детей погибли при пожаре

Под Ростовом двое детей погибли при пожаре
Под Ростовом-на-Дону двое детей погибли при пожаре в собственном доме. Трагедия произошла в поселке Ковалевка 10 марта около 17:30, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Горел дом на улице Богураевской, 104 в ДНТ «Ростсельмашевец-2». В момент происшествия в доме были одни 7-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Их обгоревшие тела пожарные обнаружили во время тушения.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства гибели детей и где были их родители во время случившегося.

Дознаватели МЧС России рассматривают две предварительные причины пожара: короткое замыкание и нарушение эксплуатации печи на твердом топливе.
Фото для иллюстрации: МЧС РФ
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