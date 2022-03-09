Под Ростовом двое детей погибли при пожаре

Фото для иллюстрации: МЧС РФ

Под Ростовом-на-Дону двое детей погибли при пожаре в собственном доме. Трагедия произошла в поселке Ковалевка 10 марта около 17:30, рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.Горел дом на улице Богураевской, 104 в ДНТ «Ростсельмашевец-2». В момент происшествия в доме были одни 7-летний мальчик и его 11-летняя сестра. Их обгоревшие тела пожарные обнаружили во время тушения.Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства гибели детей и где были их родители во время случившегося.Дознаватели МЧС России рассматривают две предварительные причины пожара: короткое замыкание и нарушение эксплуатации печи на твердом топливе.