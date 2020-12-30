Двое дончан погибли, и двое пострадали при пожарах в канун Нового года

В Ростовской области в канун Нового года произошло три пожара. Двое дончан погибли, двое пострадали, сообщает ГУ МЧС по региону.В одном из домов по улице Южной в селе Ленинка Зерноградского района около двух часов ночи 31 декабря произошло замыкание электропроводки. В этот момент в жилище спала 41-летняя женщина. Спасателей на место вызвали соседи. После полного тушения пламени на месте ЧП обнаружили тело 41-летней хозяйки.Еще одна трагедия произошла в ночь на 31 декабря в доме на улице Красноармейской в Семикаракорске. Из-за неосторожного обращения с огнем погиб 48-летний мужчина.Кроме того, в небольшом пожаре, который удалось потушить своими силами, на улице Молодежной слободы Никольской Миллеровского района пострадали 40-летний и 33-летний мужчины. Причина происшествия пока не известна.