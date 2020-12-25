Двое жителей Ростовской области погибли при пожаре

В Ростовской области при пожаре в собственном доме погибли пенсионер и молодая женщина. Трагедия произошла в ночь на 28 декабря в хуторе Красный Кут Октябрьского района.Возгорание началось около 23:30 27 декабря. Соседи заметили, как из дома по улице Чистова валит густой дым, и вызвали пожарных.В этот момент в жилище находились 65-летний мужчина и 37-летняя женщина. Спасатели тушили огонь больше двух часов. Спасти хозяев не удалось.Причину пожара устанавливают, уточнили в ГУ МЧС по региону.