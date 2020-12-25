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Двое жителей Ростовской области погибли при пожаре

Двое жителей Ростовской области погибли при пожаре
В Ростовской области при пожаре в собственном доме погибли пенсионер и молодая женщина. Трагедия произошла в ночь на 28 декабря в хуторе Красный Кут Октябрьского района.

Возгорание началось около 23:30 27 декабря. Соседи заметили, как из дома по улице Чистова валит густой дым, и вызвали пожарных.

В этот момент в жилище находились 65-летний мужчина и 37-летняя женщина. Спасатели тушили огонь больше двух часов. Спасти хозяев не удалось.

Причину пожара устанавливают, уточнили в ГУ МЧС по региону.

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