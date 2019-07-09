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При шторме в Греции погибли ростовчанин и его двухлетний сын

При шторме в Греции погибли ростовчанин и его двухлетний сын
Фото: russian.rt.com
Сильнейший шторм разыгрался на полуострове Халкидики, одном из самых популярных мест для пляжного отдыха в Греции, в ночь на 11 июля. На курорт обрушились проливные дожди и сильный град, были повреждены дома и линии электропередачи.

В результате урагана погибли граждане России – 38-летний житель Ростова Иван П. и его двухлетний сын. Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, мужчину и ребёнка убило упавшим от порывов ветра деревом. Ростовчанин приехал в Грецию с семьёй на отдых. В настоящее время в посёлке находятся его супруга и ещё двое детей.


Видео: www.facebook.com/chris.paras/videos/10157248586990275/
При шторме десятки человек оказались заблокированными в затопленных зданиях, передвижение по дорогам оказалась невозможным из-за упавших деревьев. Из местных СМИ известно, что на данный момент число пострадавших превысило 30 человек, среди которых - шесть иностранных туристов.

При шторме в Греции погибли ростовчанин и его двухлетний сын
Фото: russian.rt.com

Сейчас на полуострове ведётся спасательная операция.
При шторме в Греции погибли ростовчанин и его двухлетний сын
Фото: russian.rt.com

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