При шторме в Греции погибли ростовчанин и его двухлетний сын



Фото: russian.rt.com

Сильнейший шторм разыгрался на полуострове Халкидики, одном из самых популярных мест для пляжного отдыха в Греции, в ночь на 11 июля. На курорт обрушились проливные дожди и сильный град, были повреждены дома и линии электропередачи.



В результате урагана погибли граждане России – 38-летний житель Ростова Иван П. и его двухлетний сын. Об этом сообщает Baza.



По предварительным данным, мужчину и ребёнка убило упавшим от порывов ветра деревом. Ростовчанин приехал в Грецию с семьёй на отдых. В настоящее время в посёлке находятся его супруга и ещё двое детей.





Видео: www.facebook.com/chris.paras/videos/10157248586990275/

При шторме десятки человек оказались заблокированными в затопленных зданиях, передвижение по дорогам оказалась невозможным из-за упавших деревьев. Из местных СМИ известно, что на данный момент число пострадавших превысило 30 человек, среди которых - шесть иностранных туристов.





Фото: russian.rt.com



Сейчас на полуострове ведётся спасательная операция.



Фото: russian.rt.com